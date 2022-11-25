在立法院長游錫堃之後，行政院長蘇貞昌接力登台替林佳龍造勢，他說只剩十幾個鐘頭就要結束選舉，所以有三件事情要拜託大家，第一就是要投票給林佳龍，第二要支持蔡英文總統剩下的任期可以帶領台灣繼續改革，最後明天一定要出門投票，讓18歲公民權憲法修正案可以複決通過。

蘇貞昌表示，林佳龍是蔡英文總統特別指定來參選新北市長，要讓新北大翻新，他是台大政治系、耶魯大學博士，還有新聞局長、行政院發言人、交通部長的經驗，學經歷最完整。

蘇貞昌說自己新北市的關心跟支持是「用心用力」，全國都在爭取停車場預算的時候，全國200億的預算，新北市就給了40億，新北市13座停車場板橋就占了7座，這些都是林佳龍在擔任交通部長的時候通過的，但是現在3年過去了，新北市還有3座還沒發包出去，侯友宜每次都說自己很厲害，還要選總統，但是停車場到現在還有3座沒有發包。

此外，蘇貞昌也說，不管是在高速公路交流道、國家兒童未來館預定地到社會住宅等，每一項建設行政院都給予新北市大力的支持，特別是社會住宅，新北市人口最多、北漂民眾最多、新婚夫妻最多，所以行政院現在已經蓋了1萬多戶，未來還有1萬8千戶要蓋，但新北市只蓋了736戶。

蘇貞昌讚許林佳龍有國際眼光，所以一定要支持林佳龍讓新北市能夠大改變，另在明天投票雖然是地方選舉，但是全世界都在看蔡英文總統的領導有沒有到人民的支持，所以明天去投票就是給蔡總統繼續改革、守護台灣、繼續往前進的力量。

最後，蘇貞昌也呼籲明天一定要讓18歲公民權的憲法修正案複決通過，因為現行的憲法，要滿20歲才可以投票，但是在全世界235個國家當中，只剩下10多個國家沒有18歲公民權，所以一定要讓台灣跟世界先進國家站在一起。