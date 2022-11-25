新竹縣知名泡湯秘境錦屏野溪溫泉，25日下午驚傳一名40歲男子遭崩落的土石活埋。因近兩日山區小雨不斷，小錦屏野溪溫泉發生山壁土石崩落，救難人員接獲報案指出，一名男子疑似被崩落活埋，但因河床處大型機具無法靠近，只能人工打石與挖掘，消防人員晚間已尋獲遺體，身分待確認。

錦屏野溪溫泉25日下午1時許發生山壁土石滑落意外，底下正是野溪溫泉棚架處，尖石鄉公所主祕雲健培指出，當時有民眾向消防局報案指出，有人被壓在崩落土石下，於是派員前往挖掘尋找。

雲健培表示，男子機車就停放在前往野溪溫泉道路的盡頭，往下走就能抵達溫泉處，但卻未能看見男子蹤影。下午已經緊急要求開口廠商協助挖掘土石，但因大型機具無法靠近河床，只能派員由人工打破石頭並挖掘。

錦屏野溪溫泉由於為自然湧源，雲健培表示，許多愛好泡湯的民眾喜歡來此，並將之列為秘境，對於此次山壁崩塌，雲健培表示可能是這兩天山區都下雨，導致土石鬆動，不過過去未聞錦屏溫泉山壁崩塌事件。