張若凡（右）舉辦發片記者會，好友連晨翔到場力挺。（索尼音樂提供）

張若凡將推出新專輯《等待被理解的人》，25日舉辦發片記者會。她分享創作新歌〈很幼稚但沒關係〉靈感來自於有強烈控制慾的前男友，甚至有點像是恐怖情人，她無奈說：「一開始覺得愛到了，沒有關係，可以忍受，但交往後還是覺得要放掉，這是不健康的關係」。

當她開始發現對方當時規定她不准穿太露、被迫刪掉所有異性朋友聯絡方式及定時檢查手機等行為，苦笑說，「真的有點像被囚禁。」她與前男友交往約1年，後期認為雙方不適合，最後和平分手收場。外型亮眼的她自稱單身2年，現在擇偶條件是對方一定要給予自由空間，2人之間不要有著束縛的關係，但目前仍沒遇到適合對象，現在專心打拼事業。

她先前忙拍攝新歌MV，透露在拍攝現場竟聽到導演認為她的臉太凹陷，因此近期努力增胖2公斤，也坦言過去總是積極減肥來維持纖瘦身材，152公分的她，目前40公斤，曾試過許多變態減肥法，包括1天僅吃1包餅乾或是只吃1餐，飢餓時只喝水與黑咖啡止餓，最瘦僅剩37公斤，她呼籲大家不要嘗試不健康瘦身，一定要有均衡飲食並搭配運動。

在記者會上，她賣力演唱同名主打歌〈等待被理解的人〉，邀來連晨翔、專輯製作人黃韻玲及游政豪到場祝福。她與連晨翔因戲結緣，被問及他是她喜歡的類型？她大讚連晨翔很帥，特別欣賞內雙或單眼皮的男生。