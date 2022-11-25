九合一選舉最後決戰24小時！桃園市被視為北台灣一級戰區，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬紛紛打出主席牌，無黨籍鄭寶清舉辦「選前歡樂嘉年華」，民眾黨賴香伶則是車隊掃街。前民進黨立委郭正亮表示，張善政當過行政院長，知名度當然比較高。鄭運鵬只選過蘆竹，很多地方民眾並不認識鄭運鵬。他甚至指出，張善政還有一個特別的優點，就是大家對他不會眼紅。

針對桃園市長選情，郭正亮今(25日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，因為張善政當過行政院長，知名度當然比較高；鄭運鵬只選過蘆竹，桃園有很多地方是偏鄉，所以很多地方的當地民眾不認識鄭運鵬，他的知名度甚至低於鄭寶清，因為鄭寶清選過全縣的選區。

郭正亮接著指出，張善政還有一個特別的優點，就是大家不會眼紅，比如立委選市長，會被說為什麼是這人去選。但張善政不會卡到人家的利益，他沒有背後的團隊。

前立委蔡正元則認為，市議員每天在地方跑，以前民進黨市議員還會說「投給我，也投給林智堅」，後來換上鄭運鵬之後，整個態勢開始扭轉，市議員說「投給我，市長再說吧」，這是民進黨市議員的現象。相反的，國民黨市議員就不一樣了，「投給我，就要投給張善政」。