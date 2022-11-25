婆媳問題一直是道難解課題，許多長輩對於子女的終生大事過度關心，容易引發家庭紛爭。一位才剛新婚一個月的人妻抱怨，婆婆告誡她「不准懷孕」，原因竟是「兒子工作忙，沒時間陪小孩」，讓她相當傻眼，更讓她不解的是老公還成了豬隊友，讓她相當苦惱該不該離婚呢？

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，結婚才剛1個月，婆婆就對她下令「不能懷孕」，原因竟是「兒子工作太忙，沒時間陪小孩」，讓她十分傻眼。

面對婆婆無理的要求，沒想到丈夫得知後卻向她洗腦「他媽愛我、在乎我」，但無論她怎樣想都無法理解。

原PO表示她現在依然是兩週去一次婆家，不過卻正在考慮「是不是該趁沒小孩前離婚！？」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友勸她趕快離婚，「世上只有媽媽好的趕快還給婆婆，讓他們繼續母子天倫之樂」、「他媽永遠不會愛你，最多是把你當一個人看待」、「婆婆沒說出口的話是：沒小孩比較容易離…這句才是真正的心裏話！」、「顯然妳老公只在乎他媽感受不在乎妳的感受。這樣說妳還不做決定！？等懷孕妳就知道什麼是再下一層地獄！」。

但也有網友持不同意見，「為什麼碰到婚姻問題就用離婚來解決？？難道下一段婚姻就不會有問題？？婆婆的說法我個人覺得沒惡意，多少夫妻為了孩子照顧問題而爭執不休？」、「很多婆婆不想帶孫，她知道自己兒子是什麼狀況怕妳們生了綁住她。妳要考慮的是自己要什麼，要生孩子的話除非妳經濟能力很好否則這個家庭可能無法提供後援，妳會很辛苦」。