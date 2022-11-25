支持者冒雨相挺，現場座無虛席湧入逾萬人。(蔡依珍攝)

支持者冒雨相挺，現場座無虛席湧入逾萬人。(蔡依珍攝)

九合一選舉明登場，國民黨桃園市長張善政選前之夜，晚間7點半在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺，現場座無虛席湧入逾萬人。黨主席朱立倫今早陪張車隊掃街，晚間再度站台力挺，直指民進黨已經由綠轉黑，各種抹黑、造謠，分化台灣，目的都是鬥贏對手，呼籲大家一起「抗黑保台」，挺學經歷最好、最善良的張善政。

朱立倫說，大家在雨中還堅持守候的原因，為的是挺善良、挺公益、挺桃園的未來，幾個小時後就要投票，每個人手中一票是決定台灣和桃園的未來，「這一票太重要了！」，要守護民主價值和下一代的未來。

朱立倫說，台灣最偉大的就是百姓做主，決定台灣的未來，不是蔡英文一個人說了算、不是民進黨來做主，很多人說這場選戰是「抗綠保台」，但民進黨不只綠，現在更越來越黑，「這場選戰已經變成抗黑保台！」

朱立倫斥民進黨設黑機關、昧著良心打壓不同聲音和在野黨，黑手深入每一家媒體、操控每一種聲音，民進黨黑心挺高端、不顧百姓性命安全，民進黨勾結黑道、搞亂治安、破壞公益，更嚴重的是，暗黑網軍加上奧步抹黑，破壞台灣民主，高喊：「民進黨已經由綠轉黑，呼籲大家不只要抗綠保台，更要抗黑保台！」守護民主，用選票來讓人民做主。

朱立倫感性說，過去這段日子，國民黨反省、檢討，堅持走對的路、提對的人，讓更多年輕人成為議員候選人、各地民意代表，讓國民黨有未來、有希望，國民黨親美友日和陸，希望得到民主的支持，同時維護兩岸和平，國民黨堅持和所有中道的力量連結對話，擴大支持基礎、堅持走對的路，雖然很辛苦，但是會一步一腳印，得到更多更多人的肯定。

「全台灣隨處可見抹紅抹黑的布條，蔡英文就等於民主奧步黨！」朱立倫斥民進黨只會選舉，為了權力變成選舉機器不擇手段，控制媒體、掌握網軍，用政府的力量、行政資源，各種抹黑造謠分化台灣，目的都是鬥贏對手，明天一定要用人民的選票，堅持正義和價值，讓善良的台灣回來。

朱立倫說，桃園是他的故鄉，在這裡長大、當了8年的縣長，桃園是國門之都，桃園一定要找一個好市長，他說桃園從農業、工業到高科技產業，具備這些條件才能往前走，而張善政就是這個人。朱立倫細數張善政的學經歷，強調從各方角度來看，他都是最好的人選。

朱立倫諷刺蔡英文，先推出抄襲的林智堅，再推一個挺抄襲的鄭運鵬，賺人民幣時高喊中國台灣，怎麼跟張善政比？只有操弄媒體和網軍比得贏！怒斥民進黨從中央到地方動用無窮無盡的資源，使用各種抄家滅祖的方式對付張善政，而大家有的，只有手中的選票，呼籲市民不管天氣好壞，一定要站出來，用選票決定民主的未來，「1126挺善良！」

「挺善良，張善政選前之夜」包含黨主席朱立倫、議長邱奕勝、前高雄副市長李四川、中廣董事長趙少康、總統府前副祕書長羅智強與4位黨籍立委都將現身助講，展現藍營大團結氛圍，全力搶攻北桃園選票。