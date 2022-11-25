台東地檢選前偵結起訴 2 件現金買票案件，台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天表示，台東某鎮長候選人及某里長候選人現金賄選日前偵結，今提起公訴。

台東縣某鎮長候選人簡姓及林姓樁腳自9 月起以1000至2000元不等現金賄選，經檢察官調查後，認定兩人均違反公職人員 選舉罷免法第 99 條第 1 項投票行賄罪嫌，潘姓選民因犯刑法第 143 條投票受賄罪嫌，罪嫌明確，提起公訴。另王、陳、王、林、江姓選民均犯刑法第 143 條投票受賄罪，偵查中坦承犯行， 並主動繳回收受賄款，檢察官分別給予緩起訴處分或職權不起訴處分。

台東市某里長候選人邊姓樁腳自9 月起以每票 1000 元現金賄選，經檢察官調查後，認定邊某違反公職人員選舉罷免法 第 99 條第 1 項投票行賄罪嫌明確，提起公訴。同案收受賄賂選民林朱姓、王姓、陳姓、王姓選民，均犯刑法第 143 條投票受賄罪，在偵查中坦承犯行，並主動 繳回收受賄款，犯後態度良好，檢察官不起訴處分。

陳筱茜指出，此次地方公職人員選舉已屆尾聲，台東地檢署迄今共執行 37 波查賄專案，搜索 166 處，扣押及繳回犯罪所得 923014 元， 傳喚 159 人到案，羈押 7 人，積極展現淨化選風，維護選 舉公平正義的決心。再次呼籲，候選人及其樁腳切勿心存 僥倖，以身試法。