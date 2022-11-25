Super Junior暌違3年來台灣，中文依舊相當流利。（羅永銘攝）

Super Junior是疫情後首組攻蛋的海外藝人，吸引3萬名粉絲朝聖。（羅永銘攝）

韓國男團「Super Junior」今（25日）起連續3天在台北小巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9： ROAD– in TAIPEI」演唱會，是疫情後首組攻蛋的海外藝人，吸引3萬名粉絲朝聖，進帳約1.05億台幣，出道17年人氣依舊。相隔3年來台，8位成員的中文絲毫沒退步，幾乎全員都用中文自我介紹，銀赫一如既往地嘴甜喊「我的老婆在哪裡時」，還搞笑自嘲「我的老婆變漂亮了，但我老了」，也被始源吐嘲「你有很多老婆欸，羨慕羨慕」，惹得全場笑聲不斷。

始源在演出前1天率先抵台，還迫不及待直奔心愛的麻辣鍋大嗑，他笑說「我昨天已經和我的好朋友火鍋見面，所以現在沒問題」，惹得全場大笑，接著表示自己有準備禮物要送給台灣粉絲，便對著鏡頭比了5種愛心手勢，大喊「我愛你們」，藝聲則說「現在激動到要死掉了，實際見到面真的非常開心」。除了始源和藝聲外，其他6人都是昨午才到台灣，不過看到粉絲填滿整個小巨蛋，神童表示「聽到這麼大的尖叫聲，我們怎麼會沒有力氣呢」，厲旭也說「就好像休息了1個禮拜，精力非常豐沛，很感謝大家，好好享受演出唷」。

東海也寵溺地喊「親愛的寶貝們，好久不見了，身體好嗎？」並表示因為台灣ELF（官方粉絲名）等了他們3年，所以他們這次特別準備了3天的演出，「我彩排時還不會這麼緊張，一站上台後才發現緊張到不知道要說什麼」。圭賢更是直接跪地大喊台灣，還提到當年他們曾來台Long Stay數個月，但謙虛自虧中文已退步許多，「我中文想不起來，但為了你們我會努力唱歌跳舞，還有越來越帥」。利特則表示自己想念台灣的一切，也說跟台灣粉絲就像男女朋友相隔3年未見，覺得有點尷尬，「你們這些日子很辛苦吧！我們慢慢靠近彼此」。