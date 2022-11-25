無黨籍台北市長候選人黃珊珊選前之夜現場已破3萬人，雨越下越大，現場越夜越嗨，舞台上也請民眾黨小雞候選人們輪番上台演說，展現團結氣勢，台北市議員候選人林珍羽喊出，我們遇水則發，大家都不會退縮，要跟現場民眾一起「淋真雨」，有趣的諧音梗讓現場氣氛沸騰。

台北市議員候選人張志豪表示，我跟珊珊一樣都願意放棄高薪，走入群眾服務大家，去年跟著黃珊珊一起去信維市場，有一位老婆婆坐輪椅，黃珊珊仔細溫暖回應訴求，讓他印象深刻，希望跟珊珊一同當選一同服務。

台北市議員候選人林珍羽表示，我們遇水則發，大家都不會退縮，大家要一起把黃珊珊送回市政府，一個人拉三票，讓影響力擴散，不要讓藍綠左右我們，更直言要跟現場民眾一起「淋真雨」，諧音梗逗笑現場民眾。

台北市議員候選人陳宥丞則說，他是被黃珊珊團隊幫助過的單親低收小孩，基層要走上參選這條路很不容易，要不是黃珊珊、柯文哲，要不是民眾黨超越藍綠，他不會有機會出來參選，一定會扮演好市府溝通橋樑，而為何藍綠總是抹黑、談抗中保台，是因為他們不敢談政見，我們一定要贏，要讓藍綠看見市民是自由的。