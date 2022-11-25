南韓女星IU（李知恩）以歌手出道，堅強音樂實力和親和力，加上天然美的外貌，讓她迅速累積知名度，更被稱為「國民妹妹」，另外她近年唱而優則演，在主演多部電視劇後也在大銀幕發光發熱；IU入圍青龍獎最佳新人女演員，雖然沒得獎，但她罕見穿上性感低胸禮服展現身材，讓網友驚呼「藏太好了吧」。

給人甜美清新形象的IU，今晚出席青龍獎罕見解放好身材，身穿低胸細肩白紗，平時鮮少性感穿搭的她，從下禮車時胸前大幅晃動，到紅毯上回眸動人，直接美暈大票網友，紛紛激讚「知恩身材藏太好了吧」、「好久沒看IU穿這麼少」、「李知恩加油」、「IU真的是人美心善最佳代表」、「想趕快看到IU主演的影視作品」。

IU紅毯上罕見展現性感一面。（圖／摘自IG）

IU在《嬰兒轉運站》精湛表現入圍第43屆青龍獎最佳新人女演員，與高允貞、金信英、金惠奫和申始雅角逐，可惜不敵從電視劇《天空之城》就大放光芒的金惠奫，最後由金惠奫獲得最佳新人女演員殊榮。

29歲的IU出道超過14年，2010年發行的歌曲〈好日子〉讓她奠定在南韓歌壇的地位，無論歌唱技巧和創作實力，都是數一數二的；而她切換成演員身份時，是以本名李知恩，為了與歌手身份做區別，主演的《月之戀人-步步驚心：麗》、《我的大叔》和《德魯納酒店》都有好成績，她也開始跨足大銀幕，和影帝宋康昊合作電影《嬰兒轉運站》，獲得好評。