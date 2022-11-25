新北市長侯友宜選前之夜晚間熱鬧登場，現場湧入7萬人參與，侯友宜選舉辦公室青年幹部涂孝瑜 、鄭皓文也上台分享他們眼中的侯友宜，沒有距離感、憨厚老實、親切，相當真性情，他們也說，侯友宜四年來的市政成果，市民有感看得見，年輕人想要好的環境和未來，侯友宜是最適合的人，明天是時「候」了，呼籲民眾出門投票。

鄭皓文說，侯友宜常常關心他們有沒有吃飽，需不需要協助，從市民口中的評價可以知道，侯友宜很有魅力，才會獲得那麼多人的喜歡，侯友宜到市場掃街時，有好多人都想要跟他拍照，而侯友宜對待每件事每個人也都相當認真，年輕人想要好的環境和未來，侯友宜沒有色彩，認真做事，這就是他支持侯友宜的原因。

「侯友宜是非典型政治人物，他想要喚醒台灣人，選舉可以很陽光，就跟好好做事的態度一樣！」涂孝瑜表示，當政治人物很辛苦，腦子要想很多事，經營市政、協助市民，侯友宜跟她原本想像的不一樣，侯很有親和力，沒有距離感，也很真性情，因此年輕人都很喜歡他，侯就是認真、用心做事的人，她在台下看到侯友宜總能跟民眾融合在一起，可以馬上說出建設，不會亂開空頭支票，一一兌現，新北市四來的改變，民眾可以一一檢視。

涂孝瑜說，希望民眾想想新北市有什麼改變，大家聚在一起，明天一起出門投票。