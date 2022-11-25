選戰最後倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安在北市基隆路、市民大道口台泥停車場舉辦「奮戰勝選之夜」，蔣萬安競選總幹事林奕華說，仇恨值絕對不是誰可以製造出來，雙北是疫情最嚴重地方，民進黨台北市長候選人陳時中有特別照顧嗎？要用選票來教民進黨什麼叫做謙卑。

林奕華助講時表示，要拜託大家，明天才是重點，明天一定要去投票，不管什麼天氣，一定要固票、催票、投票，票票入匭，改變台北、翻轉台北，缺一不可。

林奕華說，台北值得更好，北市基礎建設已經趕不上人口老化跟市民出走的速度，北市人口不到250萬，北市面對許多挑戰，蔣萬安準備好了，明天一起給他機會。

林奕華話鋒一轉批評，仇恨值絕對不是誰可以製造出來，這3年大家過得好嗎？雙市疫情最嚴重地方，陳時中有特別照顧嗎？要用選票來教民進黨什麼叫做謙卑。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，會選出更好的市長帶領我們，陳時中當指揮官908天，到現在疫情死亡超過1.4萬人，陳時中、蔡總統連一句正式道歉都不願意，蔡政府非常傲慢、囂張，去年5月疫情大爆發之後，蔡政府擋疫苗，連慈濟買疫苗都敢擋，明天要投票下架陳時中，教訓傲慢、囂張的蔡政府。