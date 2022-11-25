民進黨苗栗縣長候選人徐定禎25日晚間在頭份競選總部舉辦「守護苗栗，平安夜音樂會」選前之夜，近千名鄉親共度溫馨夜晚，徐定禎利用晚間先赴竹南鎮掃街，再趕回競總與支持鄉親共同選前最後一夜，徐定禎表示，勝選的「最後一步」，明天就要撕下「苗栗國」標籤，期許明天改變成真，一起迎向新苗栗！
徐定禎說，這兩天天氣濕冷，昨晚下著大雨，仍然有超過六千位鄉親來參加「集中選票 迎向新苗栗」團結之夜，蔡英文總統、賴清德副總統也陪著所有鄉親淋雨，風雨同路，風雨生信心，心裡非常感動。今天是選戰最後一天，從早上開始進行最後的「繽紛三路」車掃，晚上回到競選總部的「守護苗栗平安夜」選前之夜，許多鄉親們走出家門、走到徐定禎競選總部，在選前最後一晚，大家聚在一起享受歌舞，一起守護苗栗，讓他對選舉的結果充滿信心，苗栗的明天更是充滿希望！
徐定禎說，感謝所有支持者一路相挺，團結之夜的盛大造勢，讓苗栗成為全台灣最受矚目的地方，懇請所有鄉親用晚上最後一點時間打電話拉票，集中選票支持會贏的徐定禎。徐定禎強調，苗栗將會改寫歷史，報紙頭版將會是苗栗人的偉大勝利！
徐定禎表示，迎向勝利已經不是「最後一哩路」，而是「最後一步」，民心思變，苗栗人真的受夠了，撕下苗栗國標籤，苗栗的未來，就掌握在每一個苗栗人手中，苗栗善良的價值會勝利，苗栗人團結起來，就能守護我們的家鄉，守護我們的苗栗。
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