民進黨苗栗縣長候選人徐定禎選前之夜在競總前廣場前與支持鄉親共度。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎選前之夜在競總前廣場前與支持鄉親共度。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎選前之夜妻子兒女一路相隨。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎選前之夜在競總前廣場前舉行，近千名鄉親冒雨到場支持。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎25日晚間在頭份競選總部舉辦「守護苗栗，平安夜音樂會」選前之夜，近千名鄉親共度溫馨夜晚，徐定禎利用晚間先赴竹南鎮掃街，再趕回競總與支持鄉親共同選前最後一夜，徐定禎表示，勝選的「最後一步」，明天就要撕下「苗栗國」標籤，期許明天改變成真，一起迎向新苗栗！

徐定禎說，這兩天天氣濕冷，昨晚下著大雨，仍然有超過六千位鄉親來參加「集中選票 迎向新苗栗」團結之夜，蔡英文總統、賴清德副總統也陪著所有鄉親淋雨，風雨同路，風雨生信心，心裡非常感動。今天是選戰最後一天，從早上開始進行最後的「繽紛三路」車掃，晚上回到競選總部的「守護苗栗平安夜」選前之夜，許多鄉親們走出家門、走到徐定禎競選總部，在選前最後一晚，大家聚在一起享受歌舞，一起守護苗栗，讓他對選舉的結果充滿信心，苗栗的明天更是充滿希望！

徐定禎說，感謝所有支持者一路相挺，團結之夜的盛大造勢，讓苗栗成為全台灣最受矚目的地方，懇請所有鄉親用晚上最後一點時間打電話拉票，集中選票支持會贏的徐定禎。徐定禎強調，苗栗將會改寫歷史，報紙頭版將會是苗栗人的偉大勝利！

徐定禎表示，迎向勝利已經不是「最後一哩路」，而是「最後一步」，民心思變，苗栗人真的受夠了，撕下苗栗國標籤，苗栗的未來，就掌握在每一個苗栗人手中，苗栗善良的價值會勝利，苗栗人團結起來，就能守護我們的家鄉，守護我們的苗栗。