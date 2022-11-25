國民黨台中市長候選人盧秀燕在選前之夜造勢晚會打出溫情牌，談及「媽媽」時忍不住哽咽。(鄭任南攝)

選前之夜訴求溫情，國民黨台中市長候選人盧秀燕25日晚間回防北屯區，在太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」造勢，現場湧入逾3萬支持者，原本晴朗的天空，在盧秀燕上台準備談話時突然下起傾盆大雨；盧秀燕則打出「幸福家庭」溫馨牌，她談到小時候受媽媽照顧、要繼續守護市民時，忍不住哽咽落淚。

盧秀燕選前之夜以音樂會呈現，訴求「女歌手挺女力」，由藝人葉璦菱等人接力演出揭開序幕，現場旗海飛揚、手機燈閃爍，用幸福力最後催票。盧在支持者簇擁下進場，現場群眾HIGH翻、「凍蒜」聲不斷，盧秀燕最後引領支持者唱「天下媽媽都是一樣的」，氣氛衝上高潮。

「守護台中，盧秀燕！」支持群眾高喊「凍蒜」，盧秀燕說，自己主持台中市政就像在持家，投票日就是最關鍵時刻，老天在她要講話時突然下起雨，就像是過去4年對她的考驗，也考驗大家。

盧秀燕哽咽的說，有人好奇為何市民都叫她「市長媽媽」，主要是因她處理市政能將心比心，回想疫情剛開始時，她閉著眼睛想該如何守護市民，回想到幼時半夜發燒，媽媽不眠不休守護在身邊，當時就決定要像媽媽一樣的照顧市民，也因此，哪裡有疫情、她就在哪裡。

「守護家人是甘之如飴的！」盧秀燕強調，4年任期一直在想要如何照顧家人，聽到大家叫「市長媽媽」，是因為知道她值得依靠，也因此更堅決要連任、要讓這個家繼續幸福下去；她特別呼籲市民26是要出門投票，用選票守護台中與台灣的「正直、正派、正向」。

晚會結束後，盧秀燕不放棄最後拉票時間，繼續打電話向市民拜票，並透過臉書直播呼籲北漂青年返鄉投票。