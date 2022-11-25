台北市選情進入最後倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會，神祕嘉賓前行政院秘書長李四川也來到現場力挺，他也表示，高雄市長候選人柯志恩本來要他到高雄，但他只能選擇一邊，決定來力挺蔣萬安，他也喊出市議員全壘打。

李四川說，這麼好的時段要他講話很勇敢，他口才不好，但他都講實話，跟蔣萬安一樣都講實話，各位鄉親都知道他是高雄副市長，也是新北市副市長，但所有鄉親不知道他在北市府待了25年，所有青春貢獻給在坐所有的鄉親，台北市每個地方都有他敲敲打打的回憶。

李四川說，他要跟各位鄉親報告，他要為找一位好老闆，希望我們要的老闆是能夠當市府員工的靠山，有事他要扛不要丟給員工，有功要丟給員工不是自己攬功，蔣萬安如果當市長，一定要讓市府員工當靠山，讓市府員工有趕做事的環境。

他說，最近看著萬安，他願意傾聽鄉親的心聲，當市長一定會面對問題，幫所有鄉親解決問題；他也藉此為柯志恩拉票，他說他本來要到高雄挺柯志恩，但他只能選擇一邊，所以決定來力挺蔣萬安，但如果有家人在高雄也一定要挺柯志恩。