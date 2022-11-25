拚連任的台南市長黃偉哲（左五）選前之夜最後衝刺。（曹婷婷攝）

選前之夜 黃偉哲溫情喊話：再給我4年為大家打拚

決戰選前之夜！爭取連任的台南市長黃偉哲今晚於仁德區競選總部舉辦「站出來挺台南」選前之夜，黃偉哲壓軸率市府團隊及青年代表大進場，一開口就是感謝大家陪伴他一路從選舉開始到現在，他也深深一鞠躬，拜託大家給他4年機會，領導優秀團隊繼續為市民服務。

黃偉哲今晚的選前之夜有別傳統造勢，雖無綠營大咖現身助選，少了震耳的凍蒜聲，由在地社區社團、學生接力演出，是一場以市民為主體的在地表演平台，包括在地社區、社團及大學生帶來熱舞、唱歌等演出，讓市民輕鬆度過選前之夜，現場湧入約2000名鄉親力挺。

黃偉哲8點40分偕青年、市府團隊大進場，他感謝大家一路相陪，4年來，市府團隊共同打拚，很多人是從前台南市長賴清德時代到李孟諺市長經過12年市府經驗，包括副市長趙卿惠、勞工局長王鑫基及文化局長葉澤山等，一起走過來見證台南的進步。

「我不是很厲害，但很努力！」他給自己打60分，但給市府團隊打90分，同時也細數歷年來的重大建設成績，喊話「厝建一半，師傅不能換」，他也拜託大家再給他 4年機會，繼續領導優秀團隊再為市民服務。