英國王室在這一年多來沉痛送走兩位大家長菲利普親王與女王，正式揮別登基70載伊麗莎白二世時代，邁向其子查爾斯治國新篇章。而本月20日這天是兩人結婚75周年紀念日，家庭教師卡佛(Marion Crawford)為外媒回顧這段婚姻最初的悸動。

據《每日鏡報》(The Mirror)20日報導，去年(2021)4月10日，菲利普親王在百歲前2個月與世長辭，享耆壽99歲，葬禮當天，女王伊麗莎白二世含淚送走老伴，更稱「她的生活留下一片空白」。相隔17個月，這位陪伴部分英國人近乎一生的君主也相繼離開；事實上，8歲的伊麗莎白二世在叔叔肯特公爵喬治王子與希臘公主瑪麗娜的婚禮上結識13歲的菲利普親王。當她11歲時，又在父親的加冕儀式上二度短暫相面，13歲時開始相互通信，17歲跟家人表明「她就是那個人」。不過當時伊莉莎白父母並不看好，不相信女兒會和遇見的第一位男人共度餘生。

Today would have been the 75th anniversary of the wedding of Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZXEh8I0pW — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) November 20, 2022

菲利普親王總是認為自己有責任不讓女王失望，他在一封給妻子的信中稱，「在戰爭倖免迎來勝利曙光，得到了重新整頓自己的機會，毫無保留的、完全的墜入愛河，此後關於我自身、乃至世界的問題顯得再渺小不過…」

菲利普親王最終放棄繼承希臘和丹麥王室頭銜，於1947年與當時僅21歲的伊麗莎白二世完婚，隨後育有查爾斯、安妮，女王登基後，又生下安德魯及愛德華。

王室內部成員回憶道，已故菲利普親王個性相當直接、剛強，羞於跟另一半講實話，是世上唯一一個單純把女王視為另一個人類的人。有時會對她大吼大叫，不過女王並不在乎，像是認為這就是夫婿該有的樣子，不過偶爾對他的口無遮攔感到尷尬，會嗆他「閉嘴!菲利普，你根本不知道在說甚麼。」

My favourite photo of Queen Elizabeth II & Prince Philip, The Duke of Edinburgh. Happy Anniversary 🤍 pic.twitter.com/oHwfoY27zb — Angelina - Royal Fan (@WindsorDynasty) November 20, 2022

談到維繫74年婚姻的祕訣，菲利普親王曾大讚女王「非常寬容」，稱「這是這一入走來我們吸取的教訓，寬容是任何幸福婚姻的基礎，當一如順遂時這可能不重要，但當一切變得困難，絕對是關鍵」。