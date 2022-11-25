民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日按照往例在溪北、溪南各舉辦一場晚會，溪北場先在三重登場，林佳龍表示，今晚來到民主聖地三蘆地區，過去在民進黨最困難、低潮的時刻，三蘆地區鄉親仍用選票守護台灣、挺民主，今晚勝選之夜也在三重舉行，明天要再次證明三蘆地區就是民主聖地。

林佳龍表示，謝謝大家雖然下著大雨，大家還是堅持來參與勝選之夜，這場選戰就是要追求新北大翻新，也要讓新北人大翻身，明天的投票就像是他一部競選影片裡所說的，「我不一定會贏，為了新北市民我們一定要贏」，只要願意出來投票，我們就會贏。

林佳龍說，即便在2018年最艱困時刻，蘇貞昌和侯友宜對決，在三重仍贏了900多票，2014年游錫堃挑戰朱立倫，也在這裡贏了2萬7千票，雖然那次全新北市總和輸2.4萬票，但是在三蘆是贏的，現在侯友宜竟然說想在三蘆贏五千票，那我們大家更要爭一口氣，出來投票，我們就會贏！

行政院長蘇貞昌、立委余天、林淑芬、前民進黨主席卓榮泰、議員李坤城、李余典、陳啟能、彭佳芸、議員候選人邱婷蔚、顏蔚慈輪番上台發表演說。蘇貞昌強調，這次有三件事要拜託新北市民，首先是票投林佳龍，讓新北市有機會來大翻新；再來是透過投票，讓全世界看見蔡英文總統執政有民意支持，能夠繼續來推動改革、守護台灣；最後是要完成18歲公民權修憲複決，讓民主制度也接軌國際。

九合一選舉新北市林佳龍選前之夜侯友宜