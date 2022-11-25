本季首度「雙北大戰」25日在新莊體育館開打，賽前保持本季唯一不敗之身的新北國王，靠著6人得分上雙的平均火力，突破首節一度落後12分的劣勢，最後以104比89輕鬆擊潰台北富邦勇士，搶下開季4連勝，且繼續占據聯盟龍頭位置，勇士則吞本季第2敗(3勝)。

靠著強森開賽強勢外線火力，以及周桂羽接連快攻上籃，勇士24比12領先，可是國王馬上回應9比0，更靠穆倫斯首節快結束前的灌籃，國王打完首節把比數追成28比28平手；來到次節，國王續靠穆倫斯、曼尼高兩名洋將擴火力大領先到10分以上。

強森更在次節提前吞下第3犯，讓勇士麻煩更大，國王順勢擴大領先到11分，上半場結束，勇士54比61落後；國王下半場開始就打出9比2，繼續擴大領先到16分，甚至打到末節靠著依舊犀利的三分外線，領先優勢來到19分，打到最後55秒，雙方都換替補宣告這場雙北大戰落幕。

國王以穆倫斯23分、10籃板表現最為搶眼，李愷諺也有16分，戴維斯14分，面對前東家的林書緯13分、4籃板，曼尼高12分、9籃板及8助攻，簡祐哲也拿12分；勇士以強森27分最高，周桂羽11分，「野獸」林志傑全場投8中0，僅靠罰球拿下2分。