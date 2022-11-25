澎湃新聞25日報導，據中共中央紀委國家監委網站11月25日消息，吉林省政協前副主席張曉霈涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。11月以來接連5名中管幹部被查，今年落馬的省部級以上幹部已達30人。張曉霈也是2006年到2017年間，連續落馬的第4個中共吉林市委書記，其他人分別是徐建一、周化辰、趙靜波。

張曉霈，男，1957年11月出生，吉林工業大學鑄造專業畢業，大學學歷，1976年8月參加工作，1984年7月加入中共。他曾任吉化集團公司經理兼黨委副書記，此後歷任吉林市委常委（正廳級），吉林市委常委、副市長（正廳級），吉林市市長等職，2011年出任吉林市委書記，2013年當選吉林省政協副主席。

值得注意的是，張曉霈落馬後，已有連續4任吉林市委書記落馬，他們分別是徐建一、周化辰、張曉霈、趙靜波，任職跨度從2006年到2017年。

張曉霈落馬前，今年11月已有中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生，遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉，西藏自治區人大常委會副主任紀國剛4名中管幹部被查。今年以來，已有30名中管幹部被查。