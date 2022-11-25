無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在市府前廣場舉行選前之夜造勢大會，而原本人在新竹市輔選的民眾黨主席柯文哲，也趕回台北站台，柯文哲在台上激情高喊，改變已經發生，但改變需要延續，「明天請出門投票，投給黃珊珊。」

柯文哲壓尾上台致詞，強調現場儘管雨很大，但這麼多人在現場，那一定很支持黃珊珊，柯強調，明天就要決定台北的未來，這一票將會決定要給台北什麼樣的願景，這兩天有個年輕人跟他說，黃珊珊一定要選上，因為不想回到過去的樣子。

柯強調，過去8年我們一起改變了，現在我們希望改變能持續下去，這八年來作為台北市長衷心感謝，大家一起堅守我們的價值，也奠定了改變的基礎，是在場的大家讓改變可以成真，「現在我要向大家鄭重推薦，我心目中最理想的台北市長人選就是黃珊珊。」

柯表示，在疫情最艱困的時刻，看到黃珊珊的堅強，而強大的意志力正是一個首長最重要的特質，她的溫柔也陪伴第一線的防疫團隊，「台北市我們的家，也是我們的願景和希望，而黃珊珊就是最能守護台北願景的市長」，各位市民朋友，明天請務必出來投票給黃珊珊。

柯強調，這一票不是為了黃珊珊，而是投給相信政治應該是努力工作、踏實服務，不是靠行銷宣傳，名嘴側翼的網軍模式，投給黃珊珊公辦督更、社會住宅、性別平權皆可延續。最後柯文哲激昂喊話，「明天請出門投票，投給黃珊珊。」