高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜，陳其邁大進場將現場氣氛炒熱到最高點。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜，陳其邁大進場將現場氣氛炒熱到最高點。（袁庭堯攝）

2022九合一大選最終倒數，高雄市長陳其邁25日在鳳山區競選總部旁空地舉辦《再拚4年．高雄起飛》選前之夜，陳其邁大進場將現場氣氛炒熱到最高點，現場共5萬名支持者到場力挺，陳其邁致詞時表示，感謝大家2年前再次給他機會擔任市長，未來4年他將帶領大家實現高雄的美好未來。

陳其邁表示，2018年高雄經歷一場激情、社會對立的市長選舉，選舉之後各項重大建設停機，輕軌停工、招商引資停滯不前，城市競爭力更是六都墊底，口號讓城市空轉。經過2年的拖磨，市民終於採取行動，光榮投3次，用民主的程序告訴大家「人民才是主人，若做得不好，人民隨時會將權力收回去」。

陳其邁指出，感謝所有高雄人在2年前再次給他機會，大家共同選擇出28年來第1個高雄在地市長，這也讓他無比驕傲，這2年他跟市府團隊上山下海，不分藍綠走遍高雄38區，因為他堅信無論市民有沒有支持他，都要用「緊緊緊」的精神帶領高雄往前衝。

陳其邁向群眾掛保證，4年後的高雄，將會是「科技的高雄」、「宜居的高雄」、「幸福的高雄」、「魅力的高雄」，站在過去跟未來的交界，大家不該遲疑、也不要停止嚮往，城市的進步是大家用淚水、汗水點點滴滴辛苦累積而來，但城市的停滯往往只是一瞬間錯誤的選擇。

陳其邁指出，這2年如果曾經因為高雄的進步而感動，請繼續堅持，如果曾因為身為高雄人而驕傲，也請繼續堅持。民眾手中的選票可以決定高雄要回到4年前的徬徨失望、回到口號空轉，或是選擇實實在在做事讓高雄邁向更美好的未來，這次不只要「快樂的出帆」，還要帶領大家「高雄驛起飛」，請堅定支持他再拚4年，讓大家共同實現高雄的美好未來。