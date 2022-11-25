新北市長侯友宜進場 現場8萬民眾嗨翻。（侯辦提供）

新北市長侯友宜選前之夜「明天，以明為天」最高潮，侯友宜在晚間9時27分現身會場，主辦方喊出超過8萬人到場，侯大進場時，引發全場民眾歡動，民眾「凍蒜」不絕於耳，嗨翻板一運動場前廣場。侯友宜沒穿雨衣陪民眾一起淋雨，帶領眾人大跳友宜舞，場面嗨爆。

今日活動侯陣營擺放2萬個塑膠椅，活動於6時開始，現場雖然下起大雨，不到半小時就已經全數坐滿，主辦單位在9時宣布人數突破5萬人，人潮把現場擠得水洩不通，侯友宜9時27分現身，全場嗨翻天，高喊「侯友宜大勝利」，展現侯友宜超強氣勢。

侯友宜說，非常感謝今天風雨這麼大，還是看到滿滿好朋友，堅持坐九點半，大家都沒離開， 這份熱情感動他，他充滿感恩，感謝大家支持做事的團隊。

侯友宜說，他在車隊掃街、市場拜票，看到民眾熱情，在家把窗門打開，看到計程車把車窗搖下來給他比「YA」，這就是正向 樂觀的態度， 找回簡單、純樸的正向力量。