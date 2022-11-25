儘管天空飄著雨，但絲毫澆不熄支持群眾的熱情，現場仍吸引逾3000位支持者參加(圖／楊鎮浯競選總部提供)

KDC金門流行舞蹈團等表演團體精采演出，為隆重的盛會增添不少歡樂氣息(于家麒攝)

國民黨前主席洪秀柱跨海站台相挺，為各級國民黨候選人加油打氣(于家麒攝)

力拼連任的國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今(25)晚在縣黨部廣場前舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜造勢活動，儘管天空飄著雨，但絲毫澆不熄支持群眾的熱情，現場仍吸引逾3000位支持者參加。楊鎮浯懇託鄉親繼續支持，讓他可以為金門再拚四年，讓金門持續走在對的道路上。

楊鎮浯選前之夜活動晚間7時30分在國民黨黨部前廣場舉行，包括國民黨前主席洪秀柱、縣籍立委陳玉珍、前立委郭素春、帥化民等人跨海站台相挺，為各級國民黨候選人加油打氣！活動穿插金曲歌王流氓阿德、縣籍歌手李其燊、KDC金門流行舞蹈團、銀髮族手語歌舞班、山外村土風舞社、塔后志工隊、原蘊文化藝術 、金湖樂齡舞蹈團、天后宮媽祖會等精采演出，為隆重的盛會增添不少歡樂氣息。

郭素春表示，今年這場「九合一」選舉，攸關國民黨能否再次的奮起，這次很明顯就是一場藍綠的對決，金門也不例外。民進黨全國22縣市，只有金門沒有提名縣市長參選人，這代表著民進黨在金門有「好朋友」，看看現在，多少網軍、多少的1450已經介入金門這場選戰，金門千萬不能綠化，金門要守住藍天。

帥化民指出，金門獨立設縣以來，從來沒有離開過中華民國的懷抱，金門的鄉親，一直就是最愛國的，精神最令人敬佩。金門過往是守護台灣安全的最前線，如今金門更是台灣向海西發展的最前線，守住金門，就是守住中華民國，發展金門，就是發展中華民國。金門好，台灣就一定會更好。拜託金門鄉親，金門要發展，一定要票投楊鎮浯，讓他再做四年，來為金門鄉親爭取更多的福利。

陳玉珍表示自己從小與楊鎮浯認識，觀察他從之前的交旅局長、立法委員與第一任的縣長，知道他與自己一樣具有國際觀的視野，一定可以帶領金門走向一個嶄新的時代。

「柱柱姐」洪秀柱表示，政治人物，特別是一縣之長首重清廉與操守。在台灣看到金門這一仗，打的非常艱辛，一位正直客氣與努力的年輕縣長，要對抗不只是惡意抹黑、暗地放箭1450，更要對抗模整體綠營乃至國家機器。金門鄉親這次絕對不能再上當受騙，因為金門受不了一再的被出賣、一再的受傷！

楊鎮浯強調連任之後社會福利不會縮水，他表示，過去三年我們受到新冠疫情衝擊，收入減少、支出增加，除了防疫，我們還加強疏困與振興經濟，這麼苦的日子我們都撐了過來，大家的福利完全都沒有打折扣，小三通復航在即，前景一片看好，各項福利只會多、不會少。

楊鎮浯強調，過去4年各項縣政順利推展，金門大橋已經完工通車、水頭港旅服中心已回到正軌，停車場等重大建設一一落實，環保永續工作屢屢得獎，縣府團隊認真地繳出一張漂亮的成績。特別是「顧老、扶幼、助青年」等多項社會福利工作，更是讓老人家安心、年輕人放心、小朋友開心。所以懇親金門鄉親能繼續支持，讓他能順利連任，為金門的未來再拚4年。