大陸女星張嘉倪因演活《延禧攻略》中的最美妃子順嬪，讓她再創演藝事業巔峰，而她與高富帥老公買超（買鏡宇）結婚7年、育有2小孩，更曾一起上實境秀節目放閃，幸福模樣羨煞眾人；無奈買超被拍到今年9月摟美女上酒店，引起全網熱議，稍早張嘉倪也在微博回應，讓粉絲都十分心疼。

張嘉倪老公買超被大陸知名狗仔劉大錘爆料，在9月多跟拍他多日，沒想到發現他居然背著張嘉倪偷吃，與朋友聚會後回酒店休息，深夜2點左右一名美女搭車到酒店找他，他親自下來帶人上酒店，還溫柔地幫忙提東西，再伸手摟著女方，互動相當親暱。

張嘉倪對老公出軌一事低調回應。（圖／摘自張嘉倪微博）

買超出軌消息曝光後，在大陸全網引起熱烈討論，有人肉搜出小三身份，痛罵買超太對不起張嘉倪，「眼睛長在屁股上」，認為他怎麼忍心背叛這麼美的妻子；沒想到張嘉倪晚間9點在微博針對老公出軌做回應，僅霸氣留下6字，「愛得起，放得下」。

張嘉倪簡單幾個字，讓粉絲都忍不住心疼她，「姊，出軌男不值得」、「姊姊要好好的」、「這種人配不上妳」、「姊要多為自己爭取利益啊」、「女神清醒到讓人捨不得啊」；而不少人看到張嘉倪的回應，從「放得下」3個字推敲她與買超沒意外會離婚或打官司，希望她之後好好搞事業就好，就不會遇到渣男了。