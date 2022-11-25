距離投票日不到24小時，各候選人紛紛舉辦選前之夜拉抬選情，民進黨台中市長候選人蔡其昌25日晚間舉辦《選前之夜X全城行動》，藝人「雞排妹」鄭家純現身選前之夜，擔任「神祕嘉賓」力挺蔡其昌。鄭家純表示，今年選舉她從日本返鄉，因為她想要和大家一起「光復台中、迎回光榮」。

蔡其昌25日晚間於南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦《選前之夜X全城行動》，現場民眾破萬，一同搖旗吶喊「凍蒜」，更有民眾自製「好市長蔡其昌」、「去投票就會贏」等字牌支援，場面熱烈，副總統賴清德、蔡其昌競選主委蘇嘉全及立法委員張廖萬堅、何欣純、黃國書、林靜儀、莊競程等人皆到場站台，鄭家純則現身擔任「神祕嘉賓」力挺。

鄭家純擁有百萬粉絲，長期關注各項議題，鄭家純表示，潭子是她的老家，她是台中人，她人生第1次投票是2014年投給林佳龍，2018年她也特別從日本返鄉投票，看完開票卻哭著回去；她知道台中人要求很高，希望市長做得更好，但4年過去一切都沒有變好，今年選舉她再次從日本返鄉，因為她想要和大家一起「光復台中、迎回光榮」。

鄭家純表示，生活的每件事情都和政治有關，當人有投票權，就會去思考手中的這1票可以做什麼，影響生活的每個政策都和選的人有關，無論水電、交通、健保、工資、長照等；她說「我們都不應該隨便放棄選擇的權利」，每1張選票都代表1個意志，表達自己的立場都是想要讓家鄉變更好。

鄭家純說，大家以為盧市長上任會做的更好，結果盧市長什麼事情都敷衍、什麼事情都拖延，台中市民期待的一直沒有到來；她說，4年前她從東京回來投票，哭著回日本，呼籲大家不要再讓她哭著回去。

鄭家純說，4年前的台中很熱鬧，現在隨處可見的活動變少、中區再度落寞，既然盧市長對台中沒有想法、沒有願景，不認為台中人值得更好的市政，那就再次換人，蔡其昌的每個政見都是要讓停滯的台中動起來， 她很期待未來有機會帶著日本的丈夫認識光榮的台中。