選前一日，民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日在板橋區新府路舉辦「新北大翻新 板橋勝選之夜」，蔡英文總統倒數第3個上台，現場高喊凍蒜，氣氛瞬間沸騰，蔡英文說，這次新北市長選舉確實很艱辛，但游錫堃當初票開出來讓很多人搥心肝，而她自己有過百萬張票，因此要拜託大家出來投票，不要讓遺憾再發生。

蔡英文表示，這個雨事實上很大，但大家都還站在這裡，很勇敢，「明天就要投票了，各位新北的朋友，新北大翻新，明天就實現，明天我們新北人要站出來，一號林佳龍我們投下去，給台灣和世界一個更好的新北」。

蔡英文說，她每一次回到新北，都有很多話要說，尤其到板橋她更是很有感覺，因為她跟大家都一樣是新北市民，「我也選過新北市長，每次選舉新北市民都對我很支持，那一幕幕感動的畫面我永遠會記得」。

蔡英文強調，新北市長的選舉對民進黨來說真的很艱辛，但民進黨從來沒放棄，一直到這次找出最強的林佳龍，新北對台灣真的很重要。她提及，當年很多人不看好游錫堃，但最後票開出來讓很多新北市民搥心肝，早知道就全家一起出門投票，今年我們不要再讓遺憾發生，明天此時此刻不要遺憾後悔。

蔡英文表示，2016、2020年兩次總統大選，她在新北有過百萬張票，因此她要拜託大家出來投票，投票林佳龍就會贏，而且不只要去投票，還要把親戚朋友帶上，「明天我們風雨無阻，幫忙拉票，把新北贏回來」。