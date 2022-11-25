台北市選情進入最後倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會，蔣萬安的牽手石舫亘和大兒子蔣得立也現身力挺，石舫亘拍了一段影片，相當感動，影片中她拭淚喊出希望選後能一起吃頓飯。

石舫亘說，她很心疼萬安，我們家好久沒有一起吃過飯，1126選完，希望可以花一點時間跟我在一起，還有三寶吃個飯，把時間給我。

石舫亘表示，大家非常多的照顧，都知道面對陽光的時候，陰影就會落在背後，希望明天大家可以勇敢去投票。