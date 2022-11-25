大陸湖北省武漢市有名男子預計於12月1日迎娶新娘，日前在婚禮前的準備工作時，從銀行領取了80多萬的現金，以及購買20多萬的黃金首飾當聘金，裝入袋子中放在車子後座，正當他在著聘金要前去在父母途中，在1處地下停車場下車抽菸時，共108萬的聘金竟消失無蹤，他著急地趕緊報警；經警方調閱監視器發現男子聘金遭竊，於隔日警方也抓到竊嫌，在屋搜出108萬聘金。

綜合陸媒報導，1名在湖北省武漢市工作的周姓男子，日前一早到銀行領出20萬元(約新台幣86萬2000元)現金，以及去金飾店購買價值5萬元(約新台幣21萬5500元)的黃金首飾，沒想到，當他開車去接父母準備要出發時，突然發現放在車子後座裝著現金與黃金首飾的聘金袋子不翼而飛，他緊張的趕快報警求助。

周男提到，原本預計12月1日要和未婚妻舉辦婚禮，按照婚禮的計畫，他將在18日當天準備好所有的聘金(現金與首飾)，19日便去未婚妻家提親，豈料，當他在準備去接父母時，只是在車外轉頭抽根菸，價值25萬元(約新台幣108萬元)的聘金就不見了。

當地警方表示，調閱監視器發現，當時周男在抽菸的過程中，有男子因為發現車子沒上鎖，再藉車身擋住，便小心翼翼地拉開右後車門，偷走裝有聘金的袋子，警方也鎖定行竊男嫌的住家位置，於19日中午前往竊嫌家中，並在竊嫌民宅內起獲20萬元現金與全部的黃金首飾。

消息在網上曝光後，網友也大罵紛紛留言表示「這種人太可恨了，別人的結婚錢也偷」、「帶這麼多財物一定要謹慎小心，還好警察及時逮捕追回聘金」、「警方真的神速」、「還好(聘金)全數追回」、「差點毀了一場婚姻」。

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