史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」，26日與九合一選舉同時投票。最近卻有社群盛傳，有人發起拒領公投票。媒體人朱凱翔表示，很多朋友以「年輕人心智不成熟」來反對18歲公民權。但是像衛福部長薛瑞元等人的發言，成不成熟跟年齡，哪有什麼關係？

朱凱翔今(25日)在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，很多朋友以「年輕人心智不成熟」來反對18歲公民權。但像薛瑞元等人的發言，成不成熟跟年齡，哪有什麼關係？

網友紛紛表示，「比喻得真好」、「這一篇比較能說動我」、「會的十七八，不會的七十八，很多事情跟年齡無關」、「投票前，請把憲法跟選舉公報的公投議案看清楚，想好了，再投票或不投票。」、「笑到飆淚...不能同意你更多了」、「真的，官員整天講乾話，都被年輕人笑」。

也有網友認為，「要我支持18歲公民權很簡單……那些男孩子18歲一到就通通給我去當兵」、「我還是覺得不必要，以現在18歲的小朋友們來說，就算到20歲也不會差到哪裡，所以乖乖再等兩年吧」。