國民黨桃園市長張善政選前之夜晚間在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長張善政選前之夜晚間在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長張善政選前之夜晚間在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長張善政選前之夜晚間在朝陽森林公園「挺善良」，支持者冒雨相挺，現場座無虛席湧入逾萬人，張善政9點在議長邱奕勝和黨籍市議員率領下大進場，凍蒜聲不絕於耳，張登台說自己興奮到講不出話，風雨生信心，感謝大家冒雨相挺，他說選桃園市長的初衷是讓市民過更好日子，不只是份工作、更是志業，誓言投入這輩子最大心血、用一生知識和經驗回饋桃園，打造宜居的亞洲科技新都，絕對不會讓大家失望，最後夫人張琦雅現身相挺，全場沸騰。

「風雨生信心，今天晚上非常感激所有鄉親朋友的相挺，讓我們越戰越勇！」張善政一上台，先感謝支持者，也感謝選舉團隊提出好政見，讓選情越來越好，明天就是關鍵的一天，馬上就要投票了，要再努力的衝刺，讓桃園有更好的明天，「勝利的曙光要出現了！」他也提醒，明天開票之前一絲都不能鬆懈，要提高警覺、預防奧步，這樣才能享有最後的勝利。

張善政回憶幾個月前被徵詢願不願意競選桃園市長，想起在龍潭工作了12年，他扛下任務為宏碁建立亞洲最大最棒的雲端資料中心，也藉機了解桃園溫暖人情味，當決定後，就誓言要用這輩子的知識與經驗回饋給桃園，讓大家以他為傲，用他的知識和經驗打造桃園，讓桃園變成讓人驕傲的亞洲科技新都，而要成為市長才能完成這使命。

「民進黨就是個無良的政黨！」張善政也感嘆，這段時間民進黨對他鋪天蓋地抹黑，農委會研究報告、父母親的塔位，都被拿來惡意操作，直指擔任院長時，民進黨的立委讚他不分藍綠，像是維冠大樓災難，綠委大力，但是參選之後，卻變成了十惡不赦的壞人，「我還是我、張善政還是張善政，只因為我投入選舉，民進黨對我的態度卻一百八十度大轉變，未料如此惡質、無一可取！」

張善政說，為了選舉，民進黨不顧行政中立，民主國家選舉不是比誰錢多、誰資源多，而是選賢與能、比拚政見，他有信心，因為坐在現場的各位，沒有被民進黨的奧步拐騙，這也證明大家心裡都有一把尺，非常清楚張善政和團隊才是桃園需要的團隊，民主政治就是人民作主，今天就是靠各位展現出民主政治的真諦。

張善政說，桃園是台灣的國門，應讓全國人為我們驕傲，但是過去八年，民進黨為桃園穿上虛華的外衣，掀開之後，卻是蘆竹大火燒了21天，再掀開來，青埔特區成了青埔寨，詐騙集團隱身在此，還有八德國民運動中心崩塌，就連國際媒體都報導，市立圖書館新總館一再延宕，問問桃園的市民，為何讓人如此忐忑不安、一點都不驕傲？允諾上任後，會讓市民朋友安心愉快，誓言公共工程總體檢，擁有完整的婦幼政策、1280月票方案、重新分配人行道。

張善政說，過去的縣市長都有好的政績，他會把好的政績維護，揭開缺失坦然面對，只有這個樣子，桃園才會進步，所以「挺善良」不是挺張善政一個人，而是挺未來、正道善念得好桃園，要用這樣的態度服務人民，他會籌組一個有專業能力、服務熱忱、道德操守的團隊讓所有桃園市民放心，讓善良的意念擴散到整座城市。

張善政強調，選擇張善政就是讓桃園變好、讓市民有好日子過，桃園市長不只是一份工作，而是一份志業，絕對會投入他最大的心血，呼籲大家明天一定要出門投票，投給一號張善政，這票投下去，要讓全台灣知道，在台灣1126挺善良讓張善政當選，善良的價值沒有被放棄，善良的人並不孤單，這是重要的抉擇。桃園贏了，也代表民主的價值獲勝。

「挺善良，張善政選前之夜」包含黨主席朱立倫、議長邱奕勝、前高雄副市長李四川、中廣董事長趙少康、總統府前副祕書長羅智強與4位黨籍立委都將現身助講，展現藍營大團結氛圍，全力搶攻北桃園選票。