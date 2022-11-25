選前之夜，國民黨彰化縣長王惠美舉辦感恩音樂會，傳遞感恩的心，呼籲要投下重要的選票，見證美好彰化的實現。（吳建輝攝）

國民黨彰化縣長王惠美舉辦感恩音樂會，數千人參與。（吳建輝攝）

選前之夜，國民黨彰化縣王惠美先回故鄉鹿港和鹿港鎮長許志宏和各級候選人掃街拜票，沿途鞭炮響不停，受到熱情歡迎。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選前之夜，國民黨彰化縣王惠美先回故鄉鹿港和鹿港鎮長許志宏和各級候選人掃街拜票，沿途鞭炮響不停，受到熱情歡迎。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選前之夜，國民黨彰化縣王惠美先回故鄉鹿港和鹿港鎮長許志宏和各級候選人掃街拜票，沿途鞭炮響不停，受到熱情歡迎，緊接著王惠美趕到彰化市感恩音樂會，王惠美訴求，彰化的改變已經在實現中，請大家再給4年，投下寶貴的一票，用最正面的力量，一起讓彰化更好，並疾呼要幫忙催票

。

王惠美選前之夜，安排用感恩音樂會的形式，傳遞感恩、感謝的心，現場湧入數千支持民眾，都在音樂中，歡喜、鼓掌歡迎王惠美來到，揮舞手中旗幟，高呼「1126，彰化要贏」。

王惠美表示，喊了20多年，彰化鐵路高架化已經通過，沒有讓彰化鄉親失望，「飛天鑽地」、號稱「彰化史上最困難的道路興建工程」的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」也已經發包動土，卻因為選舉，讓縣府同仁受委屈，原物料大漲、缺工缺料，重大工程經費都飆漲，工程流標被罵行政效率差，標出去說是為選舉作秀，工程完工也可以被罵是割稻尾，縣府團隊怎樣做對手都不滿意、都挨罵，讓她感到十分不捨不平。

王惠美說，369敬老金是魏明谷提的政見，自己卻無法兌現，眼看又要選舉了，才挪用其他社福經費勉強在最後一年發放，當年爭取綠能稅收分配也被中央拒絕，現在黃秀芳又說要拿綠能稅全面發369，「一項政策騙二擺，以為鄉親頭殼歹」真的當大家都這麼好騙，如果中央真的願意全額支持經費，那我承諾我當選連任我也會發放。說彰化最低薪，立委應該去質詢中央政府。「選只有黨意沒有民意的立委要做什麼」。

王惠美也感性訴求她是彰化的一份子，當過直銷、國中老師，因緣際會走上服務民眾的道路。教職工作影響很深，自己也是三個孩子的媽媽，堅持孩童免費營養午餐、提倡雙語教育、AI智慧教育，讓彰化孩子可以「越在地、越國際」。拍攝「阿美廚房」，協助農產行銷，不論是財政改革、交通建設、社會福利，面對重重挑戰，都努力去克服。拜託所有的朋友，彰化正在改變，每一張票，都會決定彰化的未來，讓我繼續為您拚好日子。明天，一定要投下這張重要的選票，一起見證美好彰化的實現，一起守護彰化。