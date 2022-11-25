台北市選情進入最後倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會，壓軸為國民黨榮譽主席吳伯雄和國民黨主席朱立倫也到現場力挺。

朱立倫說，我們要用我們選票，是台灣民主價值，是挺善良挺公益挺未來的選擇，現在要抗黑保台，因為民進黨已經由綠轉黑，執政黨千不該萬不該，設立一堆黑機關來打壓民間團體，把黑手伸進媒體，讓反對的聲音聽不到，還可以用黑心來挺高端，不顧百姓民眾安危，他的黑網軍造謠，欺負民眾。