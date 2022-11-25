面臨無路可退的今年世足賽東道主卡達，25日來到圖瑪瑪體育場面對「特蘭加雄師」塞內加爾，塞內加爾靠著狄亞第41分鐘勁射破網，以及狄德西歐第48分鐘的頭槌，塞內加爾2比0領先地主卡達，也讓卡達面臨提前無緣16強淘汰賽的絕境。

地主卡達排出5-3-2陣型應戰，塞內加爾則用4-5-1回應，塞爾提克從開賽就掌握大部分的攻勢，頻頻在球門前製造射門機會，幸好取代開幕戰門將阿希布上場的卡達新門將巴山表現沉穩，有效化解塞內加爾攻勢，但在門前確實險象環生。

踢到第33分鐘，卡達前鋒阿費夫抓住單刀機會闖進禁區，還來不及出腳就被踢倒，原本阿費夫自認被犯規了，應吹判12碼罰球，沒想到裁判不買單，射門機會輪到對手那邊，狄亞抓住對方後衛禁區掉球失誤，第41分鐘攻破卡達大門。

上半場結束，塞內加爾1比0領先，開幕戰0射正的卡達，踢完上半場，仍然處0射正窘境；下半場才開始沒多久，塞內加爾抓住角球機會，第48分鐘靠著狄德西歐在門前頭槌破網，塞爾提克擴大領先變成2比0，卡達士氣頓時跌到谷底。