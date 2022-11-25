蔡其昌選前之夜用入1.5萬名民眾相挺，現場雖下雨但支持者仍留在原地。（陳淑芬攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌25日晚上在文心公園圓滿劇場舉辦選前之夜活動，現場湧入1.5萬名支持者相挺。（張亦惠攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌25日晚上在文心公園圓滿劇場舉辦選前之夜活動，現場湧入1.5萬名支持者相挺，場面十分熱絡，副總統賴清德第10度南下站台、雞排妹鄭家純也返鄉助講。蔡其昌說，「盧秀燕做不到的，蔡其昌來做」，未來台中市要做有光、有愛、有溫暖的城市。

25日晚上1萬5000人湧入圓滿劇場相挺蔡其昌，現場下起雨仍留在原地，搖旗吶喊「凍蒜」、「去投票就會贏」的聲音此起彼落，場面十分熱絡。蔡其昌與太太黃玉廷及民進黨台中市議員候選人們一起上台，深深鞠躬表達對支持者的感謝。

蔡其昌說，自己已經講了1000場演說，要讓台中市民知道，市長要具備什麼樣的態度，台中是偉大的城市，市民會選出對城市有遠見、讓城市更好的市長，選舉過程就像走過黑暗的隧道，許多人將希望寄託在他身上，現在前面就看到光了，大家繼續堅持，明天一起迎接勝利。

蔡其昌表示，台中要做有光的城市，光就是希望，未來當市長要讓年輕人、長輩、上班族、縣區、市區的民眾都看到希望，以台中市政為優先，不會有黨派色彩，會做全民的市長，倒數幾分鐘，請大家一起努力，為這個城市找回該有的光榮，「去投票就會贏」。