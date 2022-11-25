超商內的「多媒體機台」，提供繳費、買票、列印、寄貨等多項服務，日前有網友在某間超商發現，有民眾疑似偷用機台幫手機充電，拍照上傳到臉書調侃對方，怎料貼文曝光後卻被超商店員和當事人狠狠打臉。

手機接超商機台「偷電」？ 他遭值班店員、工程師狠打臉。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，日前在超上內看見了有民眾做在機台前，手上拿著傳輸線，疑似在幫手機充電，讓原PO不禁調侃「整個城市都是我的行動電源」。

貼文曝光後引發熱議，網友們看完忍不住留言狂酸，「你確定他不是工程師？」、「一般人會戴那種手套？？應該是工程師吧」、「工程師：不要惹我哦 我有辦法讓你們都不能買票喔」、「無知很可怕」。

而這篇貼文也釣出當天值班的超商店員及工程師本人出面回應，「他是去修理的工程師，他不是去充電的，我是當時值班的店員，請自D（刪除）」、「您好，我是圖中的工程師，我當時正在檢測機器數據，手上拿的是專用公務機，並非個人的手機，看到其他網友有用這台機器充電行為，請立刻制止，否則...」。