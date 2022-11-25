剩下不到一周，季節即將轉為冬天，隨著氣溫下降，不少人也大啖火鍋，就有一名注重養生的女記者，雖然喜歡吃鍋，但都避開高脂肉類，也不喝湯，只吃雞跟魚，未料反而胖了3公斤，營養師一問吃鍋流程後秒懂，揭發1大地雷，直說「真的很多人不知道」。

營養師劉怡里在節目《醫師好辣》分享看診經歷，她表示這位女記者非常注重體態，雖然喜歡趁著休息時間吃小火鍋，但都選擇清淡湯底，同時也堅持不吃高脂肪紅肉，只吃雞肉、魚肉，也不會把湯喝下肚。

營養師指出，問題就出在女記者喜歡搭配沙茶+胡麻醬吃火鍋，醬料的熱量不僅高，還都是油脂，會直接累積在體脂肪上。(示意圖／shutterstock)

未料過了幾個月，女記者反而胖了3公斤，外型也明顯腫了一圈，嚇得她上門求助劉怡里，劉怡里詢問女記者吃鍋流程，對方表示，因為覺得雞肉、魚肉味道太淡，所以額外會沾沙茶醬+胡麻醬來增添味道，讓劉怡里瞬間懂了。

劉怡里指出，沙茶醬只要一湯匙，熱量就高達110大卡，胡麻醬也有96大卡，各兩湯匙加起來直衝400大卡，等同兩大碗白飯的熱量，吃得如此頻繁「怎麼可能不胖」。

劉怡里建議女記者，選的肉類沒有問題，但醬料部分可以稍做調整，改以醬油搭配辣椒、蔥蒜負擔會小很多。女記者事後遵循她的建議，調整醬料習慣後，成功瘦下2公斤。劉怡里說，很多人都不知道，醬料的熱量其實超乎想像的高，而且都是油脂，都會胖在體脂肪上。