韓國影壇年度盛事「第43屆青龍電影獎」25日晚間揭曉得獎名單，主持人再次請到金憓秀和柳演錫擔任，最大贏家是《分手的決心》，共獲6項大獎，朴海日2度拿下青龍影帝，大陸女星湯唯繼《晚秋》後，相隔11年再入圍最佳女主角獎，最後成功摘后，成為青龍獎上首位非韓籍影后，導演朴贊郁也不負眾望拿下他的第3座青龍最佳導演獎。

湯唯在台上表示「感謝寫這個劇本的人，每位幫助我們拍攝成功的人，感謝走進影院觀看我們電影的每位觀眾。演員一輩子就在等1個好劇本，1個好角色，有時候要幾個月甚至幾十年，我很幸運等到了『宋瑞萊』，非常感謝」。最後還不忘搞笑喊「爸爸媽媽如果你們正打開手機在看，我要說，請你們把手機關上，因為你們要保護眼睛，因為我還要拍更多作品請你們來看」，最後不忘鞠躬再送上飛吻。

最佳男配角頒給《韓山島海戰》卞耀漢，最佳女配角由《作家我就爛》吳娜拉奪下。另外，李政宰也以《獵首密令》勇奪「新人導演獎」，但因人在英國，由好友鄭雨盛代領，「人氣明星獎」則頒給高庚杓、IU、丹尼爾海尼、潤娥。