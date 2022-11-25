南韓年度電影界盛會「第43屆青龍電影獎」頒獎典禮，今(25日)盛大舉行，大陸影后湯唯也以《分手的決心》奪下最佳女主角，創下青龍獎史上第1位外國人影后，她一上台就用標準的韓文表示「好開心，謝謝青龍電影獎」，而她也感謝編劇和幕後工作人員，「我更要感謝走進影院觀看我們電影的每一位觀眾」。

她也表示「作為一個演員一輩子等的就是一部好劇本、一個好角色，有時候等幾個月、幾年、十幾年，我真的很幸運等到了宋瑞萊（《分手的決心》角色）」，她最後也向導演道謝，並向台下一鞠躬。

湯唯在聽到《分手的決心》OST掩面大哭。(圖／翻攝自KBS Entertain的YouTube)

湯唯感性落淚，一旁朴海日貼心安慰。(圖／翻攝自KBS Entertain的YouTube)

而青龍獎這次不僅找來New Jeans、IVE、ZICO擔任表演嘉賓，還請來《分手的決心》OST主唱鄭熏姬演唱主題曲《迷霧》，而坐在台下的湯唯被鏡頭捕捉到，竟聽到直接摀臉哭出來，讓網友都直呼什麼情況，有人解釋「她一直就是這樣啊，感性得很」，其他人也紛紛留言「媽呀她好漂亮，哭起來也那麼美」、「恭喜姐姐，太厲害了」、「太棒了，她值得」。

《分手的決心》橫掃本屆青龍電影獎所有大獎，除了導演朴贊郁3度奪下最佳導演、男女主角朴海日、湯唯也抱走影帝、影后寶座，最後也拿下壓軸最大獎「最優秀作品獎」，堪稱是今晚最大贏家。