樂天啦啦隊女神林襄，近日參與緯來綜合台美食外景節目《大胃王來了!》，和主持人郭彥均及大胃女王們組隊吃美食，林襄開場就秀一段啦啦隊舞蹈幫大胃王應援，立刻帶動現場氣氛讓大家食慾大開！林襄也分享自己平常吃多少會受天氣影響：「開始冬天之後我的食量就會變得超大。」

節目用抽籤的方式讓林襄、大胃王邵阿咩、芳芳組成西軍，對抗由主持人郭彥均、大胃王小慧、張語昕組成的東軍，透過吃美食玩遊戲的方式讓優先取得三戰兩勝的隊伍獲勝。林襄也分享自己最喜歡吃鐵板燒和火鍋，節目第一站就來到火鍋店享用天使紅蝦、干貝及和牛，這家號稱被炸物耽誤的火鍋店，老闆端出用雞排包住整隻龍蝦的「龍蝦雞排」，令在場眾人驚豔！加上各式炸物共4.6公斤，大胃女王們不到30分鐘輕鬆完食。

接著前往位於新竹北區的麵包店，老闆不僅特製出100公分的巨無霸法國麵包，還結合了新竹特色，加入在地食材貢丸、客家油蔥酥等內餡，總重量竟高達6公斤，法國麵包分成11等份要讓大胃女王們及主持人郭彥均、林襄來挑戰！林襄驚訝表示：「這1等份應該是我三餐的量。」