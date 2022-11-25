《經理人月刊》今(25)日舉辦「100MVP經理人」選拔，揭曉2022年台灣百大最有價值MVP經理人得獎名單，TVBS品牌行銷暨公關部總監戴天易受《經理人月刊》青睞提名，獲選為組織創新類目「Super MVP」。對此，戴天易不忘感謝TVBS，更表示「TVBS讓我帶領娛樂事業部團隊，積極拓展戲劇及綜藝原創內容，以IP多元化經營如《食尚玩家》、《女人我最大》等，提升整體營收表現、擴大各領域內容影響力和變現力。」

一直想把好的內容推向於國際平台的戴天易，TVBS全額投資製作的實境節目《來吧！營業中》在和團隊一起努力推動之下，成為台灣首部登上Netflix的綜藝實境節目，創下台灣地區排行榜第一。不僅如此，他製作的《華燈初上》也在短時間搶進Netflix，僅花了兩天就登上Netflix排行榜冠軍。這些都來自於在TVBS十年中，製作節目所累積的Know how和經驗，對於資源整合、協調，從前期的籌資、中間的開拍與製作，到最後的版權銷售，都需全方位掌握，才能持續開創新的渠道，增加多元資源挹注的機會;再加上國際平台對多元內容包容性的加乘，讓台劇有更多發展機會，透過國際平台進入市場，代表台灣產銷戲劇的能力有比拚日、韓的實力。

2022年第十五屆「100MVP經理人」以「追求永續競爭力」為主題，做為遴選100位MVP經理人的主軸，歸納出6種變革途徑：包括產品創新、行銷創新、組織創新、服務創新、數位轉型與永續治理。以衡量創新力、領導力、整合力、執行力4項關鍵指標，評選出帶領企業績效成長的100位傑出經理人。

從2012年加入TVBS後，戴天易前後監製多部膾炙人口的戲劇，包含《16個夏天》、《翻牆的記憶》、《酸甜之味》等。在短短幾年再次與金鐘編劇杜政哲、導演連奕琦再次聯手打造最受關注的《華燈初上》入圍金鐘獎11項大獎，創下如此佳績，他表示，「從開案前籌募資金，到籌組拍攝，都需要整合資源跟協調」，投資人的資金都必須要用在刀口上，讓錢花在可以讓作品更好的地方，內容強了，版權的效益才能擴大，這也是為什麼TVBS的IP 品牌都有強大的實力可以即刻轉為變現力」，創新做法以及資源整合調度的表現，讓他獲得組織創新類目的「Super MVP」，更是影劇娛樂產業中少數獲獎的「MVP經理人」。