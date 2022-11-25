好看娛樂、台視《嗨！營業中》新商店叫「柴城那裡」因為柴城是屏東車城的舊名，加上「柴城那裡」聽起來像「財神那裡」的諧音，帶來好兆頭，後來夥伴們舉手一次通過，工讀生浩子還開心的唱著歌曲《財神到》慶祝新名字誕生。而節目開播後開出高收視，製作單位準備獎勵給他們，不料炎亞綸卻當場變臉。

因為《嗨！營業中》收視冠軍，合夥人特別想給六位夥伴一些獎勵，每個成員都依照個人需求量身打造，首先庹宗康獲得「隱形符1小時」就是可以消失1小時去放風、吳映潔獲得可以指定代班店長人選，限時一日，讓吳映潔開心尖叫、莎莎獲得免煮員工餐、浩子獲得舒壓按摩卷、最後炎亞綸和姚元浩一翻開獎勵後，炎亞綸立刻變臉，吳映潔看到後拍桌大笑，大家看到都說好爛。

《嗨！營業中》最受歡迎甜點單品「奶酪」製作大公開，工讀生莎莎在廚房中表現成熟、穩健可以應付各種突如其來發生的大小事，能力倍受肯定，莎莎開心說：「這幾天都有研究奶酪製作，有時候也會失敗，後來發現成功的關鍵是溫度，在調製的時候把溫度定在60度恆溫製作，便可以打造很完美的奶酪。」