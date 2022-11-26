俄軍入侵烏克蘭受挫，不只俄羅斯軍事強國地位崩壞，硬漢普丁的強人形象亦大受打擊，加上又受到聯合國譴責與抵制，在許多國際場合如G20集團峰會也被迫缺席。既然各國領導人不願與普丁同台，就更突顯了普丁的外交手套俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的重要性。失敗的俄烏戰爭掩蓋了普丁虛矯的硬漢形象，卻意外地在國際場合與外交圈捧紅了蘇聯式外交莽漢拉夫羅夫。

俄總統普丁（中）手下中最重要、也是曝光率最高的2員大將，一是外交部長拉夫羅夫（左），另一則是國防部長紹伊古（右）。（圖／新華社）

高齡已72歲的拉夫羅夫是前蘇聯時期一直到俄羅斯時期的職業外交官，現任俄羅斯外交部長，他在這個職位上長達18年，這在其他任何民主國家或集權國家都極為罕見。拉夫羅夫1950年出生於莫斯科一個幹部家庭，父親是生於格魯吉亞的亞美尼亞人，母親是俄羅斯人，拉夫羅夫是隨母姓。他從小成績優異，進入蘇聯外交官搖籃的莫斯科國際關係學院學習，除了精通英語、法語之外，也熟悉較冷門的斯里蘭卡語言─僧伽羅語（Sinhala）。在出任外交官期間，還曾在老撾舉行的東協論壇的晚會上扮演電影《星際大戰》的絕地武士，做出滑稽表演。

拉夫羅夫畢業於有蘇聯外交官搖籃之稱的莫斯科國際關係學院，學生時期他是個喜愛戲劇的文藝青年，除了精通英語、法語之外，也熟悉較冷門的斯里蘭卡語言─僧伽羅語。（圖／真理報）

拉夫羅夫進入前蘇聯外交部後曾派往駐斯里蘭卡大使館與聯合國使團，蘇聯解體前回到莫斯科，被當時俄羅斯總統葉爾辛看中，1994年再度被派駐聯合國。在聯合國期間他被認為是安理會裡個性最強的外交官，不只思維敏捷、知識豐富，對國際議題也很用功，加上善於辯論又脾氣倔強，是極強悍的外交官。雖然強悍，拉夫羅夫的外交手腕比起前蘇聯外交官要靈活得多，他擔任俄羅斯駐聯合國大使期間，是自前蘇聯以來獲得最多支持的時期，可以說是莫斯科外交上的黃金時代。2004年他被普丁叫回莫斯科接任外交部長，就一直幹到現在。英國媒體曾報導他有一位情婦，並將情婦的21歲女兒收為繼女，還為她們在英國買了一幢價值4百萬英鎊的豪宅，他們也經常包下豪華遊艇出遊，不過這些報導都無法證實。

The London life of Sergey Lavrov’s stepdaughter, who bought a flat in London for £4m aged 21!

👉Her mother, Svetlana Polyakova, is Sergey Lavrov’s unofficial wife https://t.co/jtKp2B3lfc — 💙🇬🇧KarmA-Ї 🇪🇺🇩🇪💛 (@Krma4Karma) March 11, 2022

過去俄羅斯總統普丁喜愛親自在國際場合穿梭，外交部長就自然成為隱形的外交幕僚。直到最近普丁被西方國家與媒體抵制，拉夫羅夫曝光的機會特別多。最近因為歐洲安全組織要在波蘭召開部長理事會議，對俄烏戰爭反應極為強烈的波蘭即公開表示，拉夫羅夫是因俄烏戰爭被波蘭制裁的俄羅斯官員之一，因此禁止其入境。俄方為此對波蘭發出警告，指責這是「前所未有的挑釁」與「不可接受的攻擊行為」。

拉夫羅夫代表俄羅斯參加20國集團峰會期間準備與聯合國秘書長古特雷斯會談，一向板著臉的拉夫羅夫露出罕見的笑容。（圖／美聯社）

拉夫羅夫在國際外交界也以率直魯莽聞名，其表情一貫僵硬，臉上看不出情緒變化，但毛躁起來照樣口無遮攔。2003年聯合國秘書長的安南（Kofi Annan），在聯合國大樓內劃設禁煙區，但拉夫羅夫無視禁煙規定，在禁煙區吸煙還隨手丟煙頭，工作人員提醒拉夫羅夫卻遭到斥責，安南為此向拉夫羅夫抗議，卻被他反唇相譏：「秘書長不過是個管理員，你管好手下的人就好，沒有權力對駐聯合國外交使團發號施令。」

拉夫羅夫應該是所有國家當中訪問中國次數最多的外交部長，最近幾年多次前往中國，也數次獲得中國國家主席習近平接見。（圖／新華社）

2008年英媒也曾報導說，拉夫羅夫有一次與當時英國外相米勒班（David Miliband）通電話時發生口角，拉夫羅夫認為對方年紀輕輕（米勒班當時只有43歲）竟然對比他大15歲的外交界前輩言語上不夠尊重，在電話上就直接脫口而出：「你算老幾啊！還敢給我上課？」

拉夫羅夫最近一次震驚國際地罵人是在聯合國大會上痛罵烏克蘭總統澤倫斯基「狗娘養的」、「納粹」，當別人提醒他澤倫斯基是猶太人時，拉夫羅夫還辯稱希特勒也有猶太人血統，「最熱衷反猶的通常是猶太人自己」。這番談話不只遭媒體與輿論痛批，還激怒了以色列人，遭到以色列總理貝內特（Naftali Bennett）嚴厲批評。以拉夫羅夫強硬的性格根本不肯道歉，最後還是勞動普丁親自向以色列緩頰。

拉夫羅夫在聯合國發言時用粗俗語言痛罵烏克蘭總統澤倫斯基，還指控澤倫斯是納粹，招來滿場的噓聲。（圖／路透）

普丁對於拉夫羅夫的風格其實相當讚賞，在與俄羅斯外交部的會議上，普丁還幽默調侃了拉夫羅夫，他說，以前俄羅斯的外交特點是隨時準備好讓步，現在則完全不同，俄外交採取非常積極的、有攻擊性的立場。「我甚至不得不提醒拉夫羅夫，他不是國防部長，而是外交部長啊！」

峇厘島G20峰會期間，俄外交發言人札哈羅娃發布短片顯示拉夫羅夫正在下榻酒店陽台閱讀文件，網友們從影片中發現他可能使用蘋果手機與智慧手錶，還穿一身美國名牌休閒裝。（圖／路透）

Random guy: Is that Apple Watch you are wearing?

Lavrov: No, it's Huawei.

Credit: Douyin pic.twitter.com/gv5dwZ8RSR — TIAN Yuzhen田玉震 (@eugenioT14) November 17, 2022

上周俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）在Telegram上發佈一段視頻，反駁西方媒體有關拉夫羅夫被送往醫院的報導，視頻中拉夫羅夫坐在酒店房間的小桌子旁，使用疑似蘋果手機和智慧型手錶，引發不少西方媒體的關注。有些媒體語帶譏諷地建議拉夫羅夫不要用美國的手機與智慧電子產品，以免被西方情報人員竊取訊息。發言人札哈羅娃回應說，拉夫羅夫用的公務手機並非iPhone，按規定談公事只能用公務手機。他本人則特別澄清，他用的公務手機與智慧手錶都是華為的，這個表態對於支持中俄關係「上不封頂」的大陸民眾來說，應該會特別地受用。