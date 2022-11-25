綜合印媒《今日印度》、新德里電視台報導，事發在該國第三大城邦加羅爾 (Bengaluru)， 67歲富商亞布拉曼尼亞(Bala Subramanian)16日早上先送孫子去上羽球課，之後向家人謊稱要在外面工作不會回家，直到傍晚聯絡不上人，家屬才急著報案。

隔天，當地警方在高級住宅區發現一個大型垃圾袋，裡面竟是床單包裹布拉曼尼亞的冰冷屍體，接著循線找到一名35歲已婚女管家，據悉兩人正處於不倫關係，當天死者外出後直接前往女方家辦事，哪知過程太激烈導致他心跳停止，當場死在床上。

女子事後坦承當下最擔心事情曝光會讓整個家族蒙羞，才打電話搬救兵，不過竟找來丈夫和親哥哥三人聯合將屍體處理掉，然後扔到偏僻的地方。

死者家屬表示，亞布拉曼尼亞幾天前才去醫院接受血管攝影檢查，身體老早出了狀況。而通聯記錄顯示，他生前多次瞞著他們到女方家，雙方已來往好長一段時間。