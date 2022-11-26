印度最高法院今天決定，繼續審理一起訴訟案，以權衡是否在法律上承認同性婚姻。這可能為印度繼台灣之後成為亞洲第2個承認同性婚的國家舖路。
法新社報導，此案是由一對去年非正式結婚的同性伴侶提出。印度最高法院4年前已廢除殖民時代的同性性行為禁令。
提起訴訟的丹吉（Abhay Dange）和查克拉博蒂（Supriyo Chakraborty）在婚禮後曾告訴「印度新快報」（New Indian Express），他們希望「生活在一個沒有櫥櫃（意指同性戀禁忌）的世界」。
他們請求最高法院，讓他們享有和異性伴侶相同婚姻權利。以大法官錢德拉丘德（Dhananjaya Chandrachud）為首的法官群要求政府，在一個月內提出回應。
法院若作出有利兩人裁決，即推翻總理莫迪（Narendra Modi）政府對同性婚的反對立場。莫迪政府先前曾抗拒下層法院正式承認同性戀關係的嘗試。
去年政府曾對德里高等法院表示，同性婚將「完全摧毀我國屬人法的微妙平衡」。
在最高法院今天決定繼續審理上述案件之前，印度法院近年來已就兩性與家庭問題作出重大判決，包括將通姦除罪化以及擴大本已廣泛的墮胎權。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111125
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