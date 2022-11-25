國際金融協會（IIF）24日發布報告指出，2023年全球經濟恐怕大幅放緩，疲弱程度堪比2009年金融危機後慘狀。原因在於俄烏戰事延燒、可能演變成一場「打不完的戰爭」，恐拖累全球經濟跟著陪葬。

IIF首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）與福頓（Jonathan Fortun）等人周四在報告中指出，全球明年經濟成長率估放緩至1.2％。經基期調整後，明年數據恐與2009年一樣疲弱。

IIF認為，全球國內生產毛額（GDP）受衝擊程度，基本上取決於俄烏戰事後續發展。報告指出：「我們的基本假設是，這場戰爭可能拖到2024年，因為對於普丁而言，這可是一場攸關生死存亡的戰爭。」

IIF指出，這場戰事對於歐洲造成最大衝擊，歐洲經濟放緩程度將最為明顯。隨著消費者與企業信心下滑，歐元區明年經濟恐萎縮2％。美國明年經濟估僅成長1％。

拉丁美洲受惠於糧食與能源等大宗商品價格高漲，明年GDP估成長1.2％，成為報告最大亮點。而中國大陸明年可能成為推動全球經濟成長的主要動力，原因在於該國可能鬆綁防疫。