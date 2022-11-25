當今不少人出門購物為了減少拿紙本發票，會採用刷載具條碼將發票存入雲端，然而，就有1名男子突發奇想，因為他認為想要擁有1個與眾不同的刺青，於是請了刺青師將「載具條碼」刺在手臂上，刺完之後，他也去測試真的可以成功刷取，不過，他也建議做這件事情要三思，有可能在過程中，該條碼圖型會刺失敗，又或許日後沒有謹慎保養也會讓條碼失去功能，僅剩圖型的樣式。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到自己想又擁有1個與眾不同的「刺青」，於是想到每次買東西結帳時，要打開手機開啟載具APP嫌麻煩，於是有個瘋狂想法「把載具刺身上」；他也分享在刺青的過程中，整個人超緊繃，因為一個不注意整個刺青就毀了。

他透露，當把載具刺在手上時，出門買東西刷載具時，看到店員都會透露一種「哇！這真的可以喔？」的驚訝表情，然而，他也對於店員的訝異樣子樂在其中。

男子因為想要有1個與眾不同的刺青，於是突發奇想將「載具條碼」刺在手臂上。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣就變成其他值了，這刺青師很強耶」、「線條會隨著時間再變胖一些，所以不是很建議刺條碼類的」、「刺條碼之前真的要深思熟慮，因為誰都沒辦法確定刺出來能不能刷」、「再刺的時候，你有想過刺錯怎麼辦嗎」、「如果曬黑會不會掃不到」。

原PO也在文章中補充，在用「載具刺青」一定要三思，首先，刺完後有沒有辦法成功刷道是一回事，而且，事後保養刺青也是需要費心，也勸想要這麼做的人想清楚再決定。