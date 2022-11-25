由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之燁聯鋼鐵公司5年期新臺幣158.28億元聯合授信案，11月25日由兆豐銀行董事長張兆順、義联集團創辦人暨燁聯鋼鐵董事長林義守共同出席主持簽約。本案並依永續相關指標成效給予相對應之條件優惠，鼓勵燁聯鋼鐵提升綠能使用率、增加綠色採購及致力採行由公證機構確信之永續作為。

本案用途除償還既有金融負債及充實中期營運資金外，並可支應包括提昇生產品質及效能、建(購)置太陽能發電、環境保護及循環經濟等相關資本支出，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行，並邀集合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及土地銀行共同主辦，全案合計13家銀行參與，在各大銀行踴躍支持下，超額認參122％，最終以結案上限新臺幣158.28億元簽約，充分顯見銀行團對該公司的營運及綠能減碳作為給予高度肯定。

燁聯鋼鐵為台灣唯一擁有煉鋼、熱軋、冷軋完整製程的一貫作業不銹鋼廠，為國內不銹鋼產業龍頭。展望未來，不銹鋼產品符合環保趨勢潮流，為百分百可回收再利用材料，不銹鋼產品需求亦將日益增加。

燁聯鋼鐵所屬義联集團從鋼鐵基礎產業發展至教育事業，並跨足醫療體系及地產休閒娛樂事業，展現企業「取之於社會，用之於社會」的回饋精神，隨著四大事業體的發展，義(聯)集團已完整建構「幼有所教、壯有所用、老有所養、民有所樂」一生的照護體系。

兆豐金控甫獲今年度由台灣永續能源研究基金會所頒佈第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」之永續報告書類最高榮譽─白金獎獎座；兆豐銀行連續兩年榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」。

在國內部分，由金融研訓院主辦具金融界奧斯卡之稱的「第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎」，兆豐銀行在競爭激烈下，榮獲「最佳企業金融獎」、「最佳海外發展獎」及「最佳風險管理獎」之殊榮，顯現兆豐銀行專業能力受到國內外專業評審機構肯定；此外，兆豐銀行獲海外信用保證基金8獎項肯定，居全體金融機構之冠。兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案；截至今年10月底，兆豐銀行於綠色與永續投融資金額累計已超過新臺幣6,400億元。