政府已將2050淨零排放目標納入法規，也建立「碳費」機制，預計2024年開徵，被視為高耗能的建築業，已有部分建商開始積極回應！

其中，總太地產（3056）面對「淨零轉型」、「永續發展」等課題，對內安排碳管理與ESG GRI教育訓練等課程，首波已有12名種子學員通過碳管理師相關證照考核。

總太地產董事長翁毓羚指出，建築界很早就意識到碳排問題，並提出相應對政策，較為大眾所熟知的要屬「綠建築」概念，而各區域亦有衍生做法，如日本的「環境共生建築」，再到近期歐美國家盛行的「生態建築」、「永續建築」、「碳中和建築」等理念，都是將節能減碳概念植入建築DNA。

她說，所謂的碳中和建築，並非是在建築的生命週期中都不排碳，而是運用行為管理和技術，盡量減少建築物的碳排放，再運用綠能等方式來抵銷，即為碳中和，產業要與世界接軌，就必須更積極尋求碳排放的改善與技術的轉型。

總太地產從內部服務到建案規劃，都在加速進行企業低碳智慧轉型的質變，在明年第二季試營運的「ASIA1總太水湳永續中心」展現，這座全新的企業總部呼應經營理念「永續城市、健康建築」，並肩負起中台灣上市建商品牌推動ESG永續發展的使命。

台中水湳即將登場的「總太兼得」新案，已納入符合永續意識的WELL健康建築元素，再加上總太持續推動心生活美學聚落，在已交屋社區中舉辦課程與各式活動，讓美好能量積累與擴散，打造高質感低碳生活。

為因應碳定價時代，總太地產發揮共學、共好精神，跨部門招募先發學員參與進修課程，課程項目依初、中、高等級作循序漸進的階梯式進修，細分為碳分析師、碳規劃師、碳管理師，首批12名學員來自財務、客服、品牌、修繕、採發、營造等部門，經過精實密集的學習後，全數通過考核並領有證書。

除了碳管理教育訓練課程外，與淨零轉型共同成為企業關鍵詞的，還有ESG指標，從環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）三個層面去檢視一家企業是否具備永續經營的能力。

為此，總太地產再次募集ESG生力軍，跨部門召集24名員工參與課程，包含TCFD教育訓練課程，上從管理階層，下到基層員工全面參與，匯聚眾人之力，齊心推動企業永續發展，提早布局因應即將到來的碳定價時代，也是品牌建商華麗轉身的重要轉捩點與起手式。