俄羅斯動員士兵前往烏克蘭作戰，他們的母親和妻子正急切要求軍方兌現總統蒲亭所作的承諾，相關影片充斥俄羅斯社交媒體。

法新社報導，自克里姆林宮9月宣布將徵召數十萬士兵支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動以來，憤怒和擔憂在俄羅斯各地蔓延。

有廣泛報導指理應被豁免的年長者或體弱多病者被派赴前線，還有應徵入伍者幾乎未受訓練即戰死，接踵而至的混亂迫使克里姆林宮承認「錯誤」。

跡象顯示，蒲亭（Vladimir Putin）認真對待日益嚴重的不滿情緒，預計今天接見一群軍人的母親和妻子，這是他9個月前下令俄軍進入烏克蘭以來的首次。

不過一些親屬認為這次會面經過精心設計，不會提供坦誠討論的平台。

積極參與相關活動的母親楚卡諾娃（Olga Tsukanova）說：「總統會接見一些他口袋名單上的母親，她們會提出正確的問題並感謝他。如慣常那樣。」

楚卡諾娃20歲的兒子正在服兵役，她想確保他不會被派往烏克蘭。

楚卡諾娃從伏爾加（Volga）河畔的薩馬拉市（Samara）來到900公里遠的莫斯科，希望獲得克里姆林宮接見。

她對蒲亭喊話說：「我不是一個人。邀請我們，回答我們的問題！」

分析人士稱，對動員兵命運的憤怒可能演變為真正的不滿，這讓克里姆林宮處於尷尬境地。

當俄軍在烏克蘭作戰時，當局對政治異議人士進行前所未有的鎮壓，但在俄羅斯，母親講的話是神聖的。監禁她們不能成為選項。

對蒲亭來說，看到憤怒的家屬可能勾起他對20多年前執政初期困境的回憶。2000年8月庫爾斯克號（Kursk）潛艦沉沒，艦上118人全部遇難，他因反應遲緩而備受批評。

車臣兩場戰爭導致俄羅斯母親運動興起，對克里姆林宮有如一根刺。但這次氛圍不同，俄羅斯已沒有獨立媒體，等於實際上禁止公開批評蒲亭發動戰爭，也意味幾乎沒人質疑烏克蘭的軍事行動。但一些人對親屬被派去參戰的條件有意見。

母親和妻子作為動員戰士的親屬，這一地位給了她們一種保護，而不會被認為是普通的反對派。

社會學家李文森（Alexei Levinson）說：「有一種潛意識，認為女性擁有這種追究當權者的權利。」他警告：「但這並不是女性和平運動。」

「她們希望國家履行其作為動員兵『集體父親』的責任。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111125